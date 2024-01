An der Haaptstad ginn et eng ronn 1.800 Zebrasträifen.

Dem Kollektiv ZUG, dem "Zentrum fir Urban Gerechtegkeet" no ginn et eng Partie där Zebrasträifen, déi net konform mam Code de la Route wären. Am Joer 2021 koume si op 480 där Zebrasträifen.

Zwee Punkten um Führerschäin an eng Geldstrof vun 145 Euro kascht et en Automobilist iwwregens, deen e Foussgänger net iwwer den Zebrasträife goe léisst.