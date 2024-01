En Dënschdeg am Nomëtteg gouf d'Police op en Asaz op der Stater Gare geruff.

Wéi et op Nofro hi vun der Police heescht, wier ee wéinst engem "suspekte Message" op d'Plaz geruff ginn.

Kuerzzäiteg goufen et och Perturbatiounen am Zuchverkéier. Kuerz no 17 Auer sinn d'Zich awer nees normal gerullt.

De Policeasaz geet aktuell nach baussent der Gare weider.