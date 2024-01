Obwuel schonn en Dënschdeg gewarnt gouf, dass et op eise Stroossen an Trottoiren e Mëttwoch de Moie wäert glat sinn, sinn eng Partie Leit gerutscht.

Nieft enger Partie Accidenter op eise Stroossen, wou d'Passagéier an d'Klinick bruecht goufen, hu Passanten de Wee an d'Urgence op Esch an de CHEM fonnt, well si ausgerutscht a gefall sinn. All déi Leit komme bei den normalen Trafic vun der Policlinique dobäi. Dëst bréngt mat sech, dass d'Urgencë gutt gefëllt sinn.

Tatsächlech hätt ee méi Ulaf wéi soss, erzielt och de Julien Carpentieri, Chef adjoint vum Service Urgence a Policlinique vum CHEM. Et wier een e bësse knapp mat de Raim, mee den Ament géif een d'Situatioun gutt geréieren.

Et gouf jo opgeruff, wa méiglech, am Télétravail ze schaffen an doheem ze bleiwen.

Homeoffice fir Gesondheetspersonal? Dat ass natierlech net méiglech. D'Personal huet awer antizipéiert an ass um Mëttwoch de Moien einfach méi fréi doheem fortgefuer, esou dass d'Urgence vum CHEM och e Mëttwoch normal besat ass.