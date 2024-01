Wéi de CGDIS weider matdeelt, waren zënter 6 Auer moies 52 Ambulanzen am Asaz, géint ronn 30 bei normalen Deeg.

626 fräiwëlleg a professionell Pompjeeën goufen fir e Mëttwoch mobiliséiert. Och beim Noutdéngscht gouf mat 3 Persounen opgestockt, fir d'Mass un Uriff ze meeschteren.

Dobäi kënnt de Centre de Gestion des Opérations (CGO) deen aktivéiert gouf an d'Situatioun andauernd d'Situatioun suivéiert huet an am Fall vun de Fäll weider Moyenen declenchéiert hätt. Och bei der Cellule de crise um Sennenger Schlass war de CGDIS aktiv dobäi.