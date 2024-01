De laangjärege Lëtzebuerger Ausseminister hat no de Chamberwale jo opstoe gelooss, ob hie bei den Europawalen untriede géing.

Elo ass eng Decisioun gefall. De Jean Asselborn wäert net mat an d'Wale fir dat europäescht Parlament goen.

Wéi hien an engem Post op Facebook matdeelt, hätt hien d'Parteiféierung doriwwer informéiert, dass hien net iwwerzeegt wier, nach am Stand ze sinn, déi néideg Motivatioun an Energie opzebréngen. Hie géif awer zur Verfügung stoen, fir ze hëllefen, dass d'LSAP bei de Wale gutt ofschneide géing.