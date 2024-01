Ënnert anerem gouf et en Accident mat wuel engem Blesséierten um CR126 tëscht dem Stafelter an dem Wandhaff. Eng Spuer ass hei blockéiert.

© Domingos Oliveira

No engem Accident um CR181 tëscht dem Briddel an dem Fräiheetsbam geet et zwar laanscht, ma et soll ee virsiichteg sinn, sou d'Police.

Accidenter goufen et och um R109, bei der Rue de Koerich, op der N11/Route d'Echternach tëscht Dummeldeng an dem Waldhaff an um CR123 tëscht Miersch a Gousseldeng.