De Chômagetaux louch Enn Dezember bei 5,5%. Dat ass eng Baisse par Rapport zum Mount virdrun, wou en nach bei 5,7% louch.

Virun engem Joer louch den Taux awer nach bei 4,8%.

D’Zuel u Leit ouni fest Aarbecht ass op ee Joer gekuckt ëm ronn 2.500 geklommen, esou d’ADEM an de Statec an engem Communiqué um Méindeg de Moien. Am Ganze sinn elo méi ewéi 18.000 Leit op der Sich no enger Schaff.