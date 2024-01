2018 koum et an deem Kader zu enger éischter Verhaftung.

Um Enn waren et 6 Persounen, déi sech hu mussen ugangs Zejoert wéinst Prostitutioun, Mënschenhandel a Blanchiment virum Stater Geriicht veräntwerten. Dorënner 3 Fraen a leedende Positiounen an 3 Chauffeuren.

All déi Bedeelegt waren zu Prisongsstrofe mat integralem Sursis verurteelt ginn. Déi Ugeklote sinn awer an Appell gaangen, mat der Haaptbegrënnung, net gewosst ze hunn, dass esou Hausvisitten am Grand-Duché illegal wieren.

En Dënschdeg de Mëtte geet de Prozess a seng zweete Ronn.