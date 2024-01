Ëmmer méi Mënsche benotzen de Lëtzebuerger Online Dictionnaire am Alldag. Fanne kann een hei méi nei Wierder wéi KI, awer och aler wéi Floribus oder krups.

Knapp 700 nei Artikelen an en neie Rekord vu méi wéi enger Millioun Visiteuren um Site, dat ass de Bilan 2023 vum Zenter fir Lëtzebuerger Sprooch iwwert de Lëtzebuerger Online Dictionnaire.

Zu de Wierder, déi zanter dem leschte Joer am LOD ze fanne sinn, gehéiere méi neier, wéi Elektrovëlo a KI, ma och Wierder, déi et scho laang gëtt, wéi Jickeclub, vertuddelen oder Wibbeldewapp.

Dat beléiftste Wuert, also dat, wat am heefegsten nogesicht gouf, ass d'Verb "goen". Iwwerhaapt gi virop Verben nogesicht. Dat éischt Adjektiv ass "léif" a koum op d'Plaz 28. Bei de Substantive war et "Joer" op Plaz 32.

KI war iwwerdeems 2023 och als Lëtzebuerger Wuert vum Joer gewielt ginn. Dat viru Fridden, ChatGPT, den neie Luc a Superwaljoer.