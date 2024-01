De neien LNS-Direkter ass e gebiertege Belsch mat Experienzen an der medezinescher Diagnostik an der Labos-Medezin.

De Nationalen Gesondheets-Labo kritt mam Dr. Michel Toungouz Névessignsky e neien Direkter.

Dee Posten war zanter 2 Joer am Interim vum Dr. André Rosenthal geleet ginn, nodeem de Professer Mühlschlegel den LNS 2022 no 5 Joer um Direkter-Posten verlooss hat.

De neien LNS-Direkter, de Michel Toungouz Névessignsky, ass e gebiertege Belsch mat Experienzen an der medezinescher Diagnostik an der Labos-Medezin. Seng Prioritéit läit engem Schreiwes vum LNS no, um Encadrement vum Patient, souwuel um Niveau vun der Diagnose an der Betreiung an de Spideeler.

Am LNS zu Diddeleng schaffen aktuell eng 400 Leit.

Dee Site gouf virun 10 Joer ageweit, notamment och mat de Sektiounen Rechts-Medezin an Mikrobiologie. Presidentin vum Verwaltungsrot ass d'Dr. Evelin Schröck.