Iwwer 11.000 Leit hunn zejoert op Servicer vun der Stëmm vun der Strooss zeréckgegraff, dorënner och ëmmer méi Mannerjäreger.

D'Associatioun huet e Méindeg de Moien de Bilan vun zejoert gezunn an hir Chiffere presentéiert déi ënnersträichen, datt d'Aarmut hei am Land iwwert déi lescht Joren explodéiert ass.

Zejoert hunn 11.200 Leit op d'Servicer vun der Stëmm vun der Strooss zeréckgegraff. Dat ass e plus vun iwwer 3.800 Persounen bannent just engem Joer. Ervirzesträichen ass, datt dëst net just Leit sinn, déi op der Strooss wunnen, mee och därer, déi um Schluss vum Mount d'Enner net méi beienee kréien. Dës géifen dann och mat hire Familljen an ee vun de Restaurante vun der Stëmm iesse kommen.

Den Arnaud Watelet iwwert déi nei Clientèle

Dat géif zum Deel erklären, wisou ëmmer méi Mineuren an de Statistike vun der Stëmm optauchen. Zejoert goufen 170 Mannerjäreger registréiert, allerdéngs och iwwer 460 Persounen, déi just tëscht 18 a 25 Joer hunn.

Fir der enormer Nofro gerecht ze ginn, bräicht een idealerweis nach méi Strukturen an zum Beispill e weidere soziale Restaurant am Land. Datt dat awer net vun haut op muer méiglech wier, ass d'Stëmm vun der Strooss sech bewosst.