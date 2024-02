E Méindeg um 17.40 Auer koum et zu enger Gewalt-Handlung säitens zwou Persounen géint hiert Affer, dat am Garer Quartier an der Stad.

Wa Persounen dës Aggressioun gesinn hunn an heizou Aussoe maache kënnen, respektiv d'Dot selwer souguer gefilmt hunn, solle si sech beim Service vun der Police judiciaire (SPJ) mellen, dat iwwer Mail op spj.ip@police.etat.lu.