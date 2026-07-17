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Méi gréng, méi sécher, méi liewenswäertGrousse Chantier déi nächst 3 Joer zu Jonglënster

Dany Rasqué
D'Aarbechte solle am Oktober dëst Joer ufänken.
Update: 17.07.2026 07:14
De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert.
De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert.
© Dany Rasqué

Jonglënster gëtt méi schéin an d'Liewensqualitéit geet an d'Luucht. Dat verspriechen op alle Fall d'Gemeng an de Mobilitéitsministère, déi um Donneschden den Owend gewisen hunn, wéi déi nei Haaptstrooss soll ausgesinn. Den CR121A, wéi d'Strooss richteg heescht, gëtt net just nei gemaach, mä de ganzen ëffentleche Raum gëtt nei amenagéiert, esou de Buergermeeschter Ben Ries

Grousse Chantier déi nächst 3 Joer zu Jonglënster / Reportage Dany Rasqué

Zum Beispill kréien d'Foussgänger an d'Vëlosfuerer méi Plaz an anengems verschwënnt dee ville Bëton. Et gëtt Plaz gemaach fir méi Gréngs. Dofir géif hei net just en neit Mobilitéitskonzept ëmgesat ginn, ënnersträicht déi zoustänneg Ministesch Yuriko Backes, mä et wier anengems en Nohaltegkeetsprojet.

De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert.
De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert. © Dany Rasqué
De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert.
De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert. © Dany Rasqué
De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert.
De Buergermeeschter vu Jonglënster Ben Ries an d'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hunn d'Changementer an der Haaptstrooss zu Lënster presentéiert.

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Bis ee sech iwwert dat neit Gesiicht vu Jonglënster ka freeën, heescht et awer op d'Zänn bäissen. De Chantier dauert 3 Joer an d'Aarbechten fir dat 2,2 Kilometer laangt Stéck Strooss fänken am Oktober un. De Käschtepunkt läit bei 19 Milliounen Euro.

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