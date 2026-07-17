Zejoert goufe bei der Assurance Dependance eng 48 Milliounen Euro manner ausginn, wéi der erakomm sinn. Gläichzäiteg war deen Excedent dat Joer virdru mat 80 Milliounen Euro awer nach bal duebel esou grouss.
D‘Reserv läit elo bei ronn 610 Milliounen Euro. Dësen Decompte géif weisen, datt déi finanziell Situatioun vun der Fleegeversécherung kuerzfristeg stabil ass, ma datt et gëllt opzepassen, well d‘Defien an zousätzlech Depensen an den nächste Joren nach wäerte klammen, heescht et am Schreiwes vun der Gesondheetskeess.