Am Laf vum Joer mussen insgesamt 4 Posten an der Generaldirektioun vun der Police nei besat ginn.

Dorënner déi vum Generaldirekter vun der Police a vum stellvertriedende Generaldirekter. Den 31. Januar war den Delai fir d'Kandidaturen, fir béid Posten eranzeschécken, ofgelaf.

Wéi et op Nofro hi vum Ministère fir bannenzegst Sécherheet heescht, hätte sech insgesamt 11 Kandidaten op déi zwee Poste gemellt. Verschiddener ënnert hinnen hätten och Kandidature fir béid Posten agereecht. D'Luxemburger Wort hat an deem Kontext gemellt, dass fir béid Posten am Ganzen 18 Kandidaturen agereecht goufen.

D'Evaluatioun vun de Kandidature wier den Ament nach net am Gaangen.

Weider heescht et, dass d'Kandidate fir béid Posten am Laf vun der Rekrutementsprozedur eng schrëftlech Epreuve ofleeë mussen. Den Delai de Remise vun dëser ass op de 16. Februar fixéiert. An enger weiderer Etapp sinn dann d'Entretiene geplangt.

4 Retraiten am Laf vum Joer

am Ganze mussen dëst Joer 4 Poste bei der Generaldirektioun vun der Police nei besat ginn: De Generaldirekter vun der Police Philippe Schrantz geet den 1. Juni an d'Pensioun, säi Stellvertrieder Donat Donven hällt den 1. Mee op. De Generaldirekter fir d'Ressourcen a Kompetenze René Lindenlaub geet den 1. August an d'Pensioun an den Direkter vun der Police Judicaire Daniel Reiffers de 15. August.