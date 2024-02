D'Beschäftegungsinitiativ ProActif brauch en neien Direkter. Dat nodeems de François Georges d'lescht Woch mat Effet immédiat entlooss gouf.

Dës Nouvelle vum Radio 100,7 krut RTL vum President vu ProActif Norbert Conter confirméiert.

RTL-Informatiounen no sinn d'Hannergrënn vun der Entloossung, datt de François Georges Aggressiounen an Feelverhalen par Rapport zu eenzelen Persounen reprochéiert kritt.

Eisen Sourcen no gouf de Site vu ProActif zu Konter no der Entloossung och wärend 3 Deeg vu Sécherheetspersonal surveilléiert.

Den Norbert Conter wäert virum Verwaltungsrot op den Detail vun der Trennung tëscht der Asbl an dem Ex-Direkter agoen a wëll virun der Press keng weider Aussoen maachen.

D'Direktioun vun ProActif gëtt am Interim aktuell vun 3 Persounen an dem Präsident Norbert Conter geleet.

ProActif gouf 1998 gegrënnt an zielt 650 Mataarbechter – dovunner 150 Leit, déi als Personal fest agestallt sinn.

Offréiert ginn ënner anerem Zerwisser an der Gäertnerei, der Restauratioun, der Schräinerei an dem Geméis-Ubau.