RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fir d‘Rentrée 2030Neie Bouneweger Lycée setzt op modern an nohalteg Infrastruktur

Chris Meisch
Zu Bouneweg ass en Dënschdeg den éischte Grondstee fir den Ausbau vum Neie Bouneweger Lycée geluecht ginn, deen hannert de Gebailechkeete vum aktuelle Gebai gebaut gëtt.
Update: 20.05.2026 08:06

Grondsteen geluecht fir Neie Bouneweger Lycée (19.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Den Ament gi ronn 1.500 Schüler zu Bouneweg an de Lycée. Dat aktuell Gebai wier dem Direkter no ewell schonn no der Konstruktioun 1989 ze kléng gewiescht. Den neie Campus soll op bal sechs Hektar entstoen a Plaz fir ronn 2.150 Schüler bidden.

Grondsteen Neie Bouneweger Lycée 7- Reportage Chris Meisch

D‘Kärstéck vum neie Campus sinn déi zwee Haaptgebaier, mam sougenannten Nord- a Südtuerm op 5 Stäck. Nieft moderne Klassesäll sinn och Sportinfrastrukture mat enger Schwämm, Atelieren, eng Schlässerei, kollaborativ Léierraim a Strukture fir d’Wuelbefanne vun de Schüler geplangt, grad ewéi speziell Formatiounskichen a Schoulrestauranten, wou Schüler praktesch ënner reelle Konditioune kënne schaffen a léieren. Fir de Mike Borschette, Direkter vum Bouneweger Lycée, gëtt net just den éischte Grondstee fir den Ausbau vum Bouneweger Lycée geluecht, mee och dee fir d‘Zukunft vun de Schüler an dem Schoulpersonal.

„Dat gëtt een immense Push fir jiddereen, well ech mengen, mir sinn eng Schoul, déi een immensen Zesummenhalt huet. Mir sinn zu 1.500 Schüler aktuell um Site, mat knapp 200 Enseignanten an nach eemol 100 Personal. Dat ass schonn eng grouss Famill, wëll et ass eng Famill, déi hei gelieft gëtt, an elo an nei Raimlechkeete kënnen ze goen, en neit Gebai ze kréien, eng méi grouss Sportinfrastruktur, endlech Plaz fir dat, wat mir wëllen ausliewen, mir sinn immens frou an déi ganz Gemeinschaft freet sech drop.“

Grondsteen geluecht fir den Neie Bouneweger Lycée
Den neie Campus soll op bal 6 Hektar entstoen. Den Direkter Mike Borschette erkläert d'Detailer.

Am Fokus steet eng méi no Begleedung vun de Schüler, virun allem duerch eng Organisatioun a sougenannte „Clusters“ fir déi ënnescht Klassen, wéi den Educatiounsminister Claude Meisch erkläert.

„Eng richteg Innovatioun ass, dass an den ënneschte Klassen, vu 7ième bis 5ième méi oppe geschafft gëtt, dass mir do och méi oppe Raim hunn, wou d‘Collaboratioun tëschent den Enseignanten an de Schülerinnen a Schüler vill méi staark ass, a wou mir och domadder ee Kontext setzen, wou mir an den éischte Joren, wann d‘Kanner an de Lycée kommen, vill méi intensiv kënne begleet ginn, fir dass si richteg gestäerkt ginn, wann si duerno op hir Sektioun ginn.“

Nieft dem pedagogesche Konzept gouf och vill Wäert op Nohaltegkeet a Mobilitéit geluecht. De Site soll optimal un den ëffentlechen Transport ugebonne ginn, mam Tramsarrêt no bäi. Och Vëlosinfrastrukture solle weider ausgebaut ginn. Beim Bau selwer, esou d‘Yuriko Backes, Ministesch fir ëffentlech Bauten, setzt een op en nohaltegt Konzept.

„Hei gëtt mat nohaltege Materialie geschafft, ganz vill mat Holz, och mat recycléiertem Bëtong. Photovoltaik gëtt agesat, Wärmepompele ginn agesat, d‘Energiekonzept ass hei wierklech ganz wichteg.“

Den neie Campus vum Bouneweger Lycée wäert iwwer 300 Milliounen Euro kaschten. Déi héich Käschten erkläre sech ënner anerem duerch déi vill spezialiséiert Atelieren a Sportinstallatiounen.

Wann d‘Aarbechte vum neie Bouneweger Schoul-Campus fäerdeg sinn, wäert dat aktuellt Schoulgebai net ofgerappt, mee komplett sanéiert ginn, fir an Zukunft weider pedagogesch Offeren um Site kënnen z’integréieren.

Am meeschte gelies
Ried zur Lag vun der Natioun
En Opruff zum Zesummenhalt, vill Mesuren, mee net vill Neies
Video
Fotoen
51
Zeienopruff no Déifstall
Mann huet zu Miersch an engem Akafszenter eng Posch geklaut
Am Alter vu 67 Joer
Däitsche Schauspiller Alexander Held gestuerwen
Am Virfeld vum Luc Frieden senger Ried
Réckbléck op déi lescht Rieden zur Lag vun der Natioun
Audio
Fotoen
0
Op der Pompel
95er Bensinn, Diesel a Masutt gi méi deier
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Am Livestream op RTL.lu an um RTL Play
Suivéiert hei d'Debaten iwwer d'Ried zur Lag vun der Natioun
Video
LIVE
De Bankomat zu Äischen no der Sprengung den 20. Mee 2026.
Keen am Raum Äischen/Stengefort mam Auto mathuelen
Zwee Verdächteger no Bankomatssprengung op der Flucht, Awunner schwätzt vun zwou "richteg haarden" Explosiounen
Audio
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (20. Mee)
Aline Müller, Direktesch vum LISER
Video
Audio
0
RTL Steierdag
Vill Froen iwwert d’Steiererklärung
Video
0
Hu reagéiert: Steve Heiliger (CGFP), Michel Reckinger (UEL), Nora Back (OGBL) a Patrick Dury (LCGB). (v.l.n.r.)
Gewerkschaften a Patronat reagéieren op Ried zur Lag vun der Natioun
“D’Sozialpartner musse Léisunge fir d’Kris fannen”
Video
Politesch Reaktiounen
Vill Kritik vun der Oppositioun, Majoritéit verdeedegt de Premier
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.