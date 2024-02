Et hätt een duerch divers Campagnen Changementer erreeche kënnen, ma eleng de Klimawandel géif verdäitlechen, datt d’Aarbecht nach laang net fäerdeg wier.

Dat huet den Direkter vu Greenpeace Lëtzebuerg, Raymond Aendekerk op enger Pressekonferenz betount. Eng sëllege Campagnë sinn dann och dëst Joer geplangt. Dorënner wëll ee sech op en Neits staark maachen fir e Glyphosat-Verbuet. Greenpeace fuerdert dann och, datt de Kompensatiounsfong sech un d’Objektiver vum Paräisser Klimaaccord hält an de Greenwashing gestoppt gëtt. Eng weider Fuerderung ass déi, datt ee vun de Reaktere vu Cattenom no 40 Joer Lafzäit net weider bedriwwe solle ginn. Greenpeace géif och opmierksam analyséieren, wéi déi nei schwaarz-blo Koalitioun d’Sujete vum Klima an der Biodiversitéit géif ugoen.