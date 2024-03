E Samschdeg hat d'Partei Fokus op eng Pressekonferenz invitéiert.

De Parteispriecher Frank Engel huet mat Bléck op 100 Deeg Schwaarz-Blo fir d'éischt mol den Oflaf vun de Koalitiounsgespréicher kritiséiert. Déi wieren alles anescht wéi transparent ofgelaf. Hien huet och dorop verwisen, datt déi nei Majoritéit mol keng 50 Prozent vun de Wieler vertriede géing.

De Parteipresident Marc Ruppert huet de Bléck no hanne geworf. Hien huet vun enger positiver Dynamik am Ufank geschwat, ma rezent hätten awer e puer Membere Falschinformatioune verbreet, déi een dowéinst ausgeschloss huet. Déi Virgäng hätten awer net dozou gefouert, datt d'Partei vill Membere verluer hätt. Aktuell hätt een 239 Membere, virun de Wale wieren et 241 gewiescht. Och finanziell géing ee gutt do stoen. Et hätt ee 60.000 Euro Schold zeréckbezuelt, 50.000 Euro dovun un d'Schwëster vum fréiere Member Jacques Linster. Donieft géing een dem Jacques Linster all Mount ee fixe Montant zeréckbezuelen.

Zum Thema Monica Semedo géing een d'Virwërf vun Harcèlement fir net esou grave halen. Dat wier am Ufank och bei der DP de Fall gewiescht, bis d'Reprochen ëffentlech goufen. Doropshin hätt de Wand gedréint, well dat verschidde Leit arrangéiert hätt.

D'Decisioun, d'EU-Parlamentarierin Monica Semedo mat op d'Lëscht ze huelen, huet hie verdeedegt. D'Virwërf, si géing "jidderee mobben", wieren net richteg. Dat géing sech schonn eleng dorunner weisen, datt si nach ëmmer Member vun hirer Fraktioun Renew Europe ass. Wat d'Prozedur ugeet, déi der Bestrofung vum Monica Semedo an deem zweete Fall virausgaangen ass, esou wier déi net korrekt ofgelaf. Et wier net an der Rei, datt Informatiounen aus dem zoustännege Gremium am Virfeld un d'Presse weidergereecht goufen. Op de konkreten Inhalt vun de Reproche kéim een zu engem spéideren Zäitpunkt zeréck. Et géing een net behaapten, datt d'Monica Semedo ouni Feeler wier. Politesch kéint si awer ee gudde Bilan virweisen.

Och d'Heescheverbuet gouf an d'Viséier geholl. Hien huet vun enger "effekthascherescher" Mesure geschwat, déi just weise sollt, datt eppes gemaach géing ginn. Wann een de Sujet seriö hätt wëllen ugoen, hätt fir d'éischt d'Justizministesch Elisabeth Margue déi rechtlech Onsécherheete aus dem Wee raume missen, amplaz datt fir d'éischt Tatsaache geschaaft goufen.

De Porte-Parole vun der Oppositiounspartei huet och bemängelt, datt de Premier Luc Frieden op engem EU-Sommet Versteesdemech fir den ungaresche Premier Victor Orban gewisen hat. Ungarn wier mëttlerweil ee komplett korrupte Staat, wou d'Rechtsstaatlechkeet net méi garantéiert wier. Hie géing hoffen, datt sech Lëtzebuerg net och an déi Richtung entwéckele wäert.

Mat Bléck op d'Logementspolitik géingen déi falsch Akzenter gesat. Den Amortissement accéléré géing just deene Leit zegutt kommen, déi finanziell gutt do stinn. Bei Fokus plädéiert ee vill méi dofir, datt ee Wunnraum fir déi Leit schafe misst, déi net sou vill Suen hunn. Dofir sollt fir d'éischt Mol gekuckt ginn, wéi vill Bauterrainen de Staat an d'Gemenge gehéieren an déi mobiliséieren. Bei Fokus schwätzt ee sech och fir alternativ Wunnformen aus, dorënner Tiny Houses.

Och d'Steierpolitik géing an déi falsch Richtung goen. Et wier ee Feeler, d'Suen an éischter Linn iwwert d'Lounsteier an d'TVA sichen ze goen. Vill méi misst eng Finanztransaktiounssteier agefouert ginn. Fir esou eng Mesure géing ee sech och am Europawalkampf asetzen. Wat déi rezent Diskussiounen iwwert d'Liwwerkettegesetz ugeet, huet de Frank Engel ugereegt, d'Gesetz iwwert d'Marchés-publicen esou unzepassen, datt net nëmmen de Präis, mee och aner Krittäre consideréiert misste ginn.