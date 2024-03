Dat weisen op d’mannst Recherchë vun de Kolleege vum Tageblatt.

D’Reprochen, déi am Raum stinn, sinn nawell net kleng. Amplaz déi gutt 2'000 Kameraen op den nationale Garen am Bléck ze hunn, géif dat zoustännegt Personal mat der Kaart spillen, Tëlee kucken oder carrement en Tëmpchen halen. Strofdoten, déi opgezeechent ginn, géifen deels bewosst ignoréiert.

Wa mol ee senger Aarbecht anstänneg wéilt nokommen, géif Drock gemaach, dass deen dat si léisst.

Am Juni zejoert hätt et och e Mail vun eenzele Mataarbechter un d’Chef-Etage ginn, wou ee sech iwwert d’Mëssstänn beschwéiert huet, mä wierklech eppes geschitt, wier an der Suitte net.

Dem Tageblatt léichen och nach aner Dokumenter vir, déi d’Feelverhale beleeën, oder och vu Mobbing a Belästegungen handelen.

D’CFL selwer soen, si wéissten näischt vun deene Mëssstänn. Bei méigleche Verbrieche gëtt op Police a Parquet verwisen.