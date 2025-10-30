Parquet freet liewenslänglech fir dräi vu véier Ugekloten
© Claudia Kollwelter / RTL
De Parquet freet liewenslänglech fir dräi vun de véier Ugeklote wéinst dem Mord un engem Lëtzebuerger Resident a Portugal 2021
Der Haaptugekloter gëtt "meurtre pour faciliter le vol", "association de malfaiteurs", Assassinat, also e premeditéierte Mord a Vergëftung virgeheit. Hirer Mamm an dem Partner wërft de Parquet vir, an Associatioun mat der Haaptugekloten de Mord schonn zu Lëtzebuerg geplangt ze hunn an aktiv un der Ausféierung am Portugal bedeelegt gewiescht ze sinn.
De Parquet ass par contre der Meenung, datt d’Enquête net erginn hätt, datt de Bouf vun der Haaptugekloter gehollef hätt, de Mord ze plangen, obschonns e Bescheed gewosst hätt. Dofir kéint d’Association de malfaiteurs net géint hien zréckbehale ginn. Dat hätt zur Konsequenz, datt d’Lëtzebuerger Geriicht a sengem Fall net zoustänneg wier, fir dat wat hien a Portugal gemaach hätt. De Parquet ass iwwerzeegt, datt hie gehollef huet, d’Affer am August 2021 zu Figuiera da Foz an d’Waasser geheien.