Sechs Blesséierter, dorënner zwee Foussgänger
© Lara Marteling - rtl.lu
E Mëttwoch Owend an an der Nuecht op en Donneschdeg mellt den CGDIS 5 Asätz, bei deenen am Ganze sechs Persoune blesséiert gi sinn.
Hënt géint 4.15 Auer gouf et méi en uergt Accident tëscht Gréiwemaacher a Mäertert. En Auto huet sech iwwerschloen, de Chauffer gouf dobäi blesséiert. Nieft enger Ambulanz war och de SAMU op der Plaz.
3 weider Blesséierter, dorënner zwee Foussgänger, mellt de CGDIS bei dräi Accidenter e Mëttwoch Owend. Um Kierchbierg war géint 17.45 Auer e Foussgänger ugestouss ginn, grad wéi op der Haaptstrooss tëscht dem Findel an dem Neiduerf.
No 19.30 Auer hate sech zu Stroossen op der Areler Strooss en Auto an e Moto ze pake kritt, an zu Capellen gouf et an der Nuecht op en Donneschdeg e Feier an engem Appartement an der rue Armand Ewen. De CGDIS mellt hei zwee Blesséierter.