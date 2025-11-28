Vun 12,45 ct/kWh op 11,25 ct/kWh
SUDenergie setzt de Präis fir de Stroum op den 1. Januar erof
Opgrond vun der positiver Entwécklung um Marché setzt d'SUDenergie op den 1. Januar 2026 de Stroumpräis fir residentiell Clienten erof.
Konkret geet de Präis vun 12,45 ct/kWh op 11,25 ct/kWh erof. D’SUDenergie war am gesamte Joer 2025 schonn de gënschtegste Stroumfournisseur um Lëtzebuerger Marché.
Mat dëser weiderer Baisse wéilt ee seng Clienten nach méi entlaaschten an de Stroum zu bessere Konditiounen ubidden, sou SUDenergie an engem Schreiwes.
