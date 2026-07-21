RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

SAMU am AsazAccident tëscht Auto a Moto zu Alzeng an de fréie Moiesstonnen

Andy Brücker
En Dënschdeg géint 3:35 Auer sinn an der Rue de Syren zu Alzeng en Auto an e Moto net laanschtenee komm.
Update: 21.07.2026 09:53
© Laurent Weber

D'Pompjeeë vun Hesper, d'Ambulanz aus der Stad an de Stater SAMU hunn en Dënschdeg an de fréie Moiessstonnen mussen op Alzeng an den Asaz. Hei war géint 3:35 Auer an der Rue de Syren en Accident tëscht engem Auto an engem Motorrad geschitt. Eng Persoun gouf verwonnt.

Kuerz viru 4 Auer hunn zu Schëtter "Um Grousbuer" Miwwelen op enger Terrass gebrannt. D'Pompjeeë vun Nidderaanwen a Kanech waren am Asaz, fir ze läschen. Et blouf beim Materialschued.

Ee Blesséierte gouf et e Méindeg den Owend op der Dikrecher Esplanad. Hei ass eng Persoun ugestouss ginn. Den Ettelbrécker SAMU ass op d'Plaz geruff ginn, grad ewéi d'Pompjeeën an d'Ambulanz Nordstad.

Zu Rëmeleng sinn e Méindeg géint 17:30 Auer zwee Autoe kollidéiert. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Pompjeeë vu Rëmeleng an d'Ambulanz vun Diddeleng waren am Asaz.

Am meeschte gelies
Mat geklauter Kreditkaart bezuelt
Persoun konnt no Zeienopruff identifizéiert ginn - Police seet Merci
Schosswaff un de Kierper gehalen
Festnam no Menacen zu Ëlwen
Tram Richtung Stroossen
Chamber stëmmt Gesetz iwwer d’Tramsstreck "Stäreplaz - CHL"
Video
19
Familljekommissioun an der Chamber
Aidë fir Famillje mat Kanner gi gehéicht
Audio
1
Wolt reagéiert
“Dat ass net, wéi mir schaffen”
Video
12
Weider News
Auto géint Moto
Ee Blesséierte no Accident op der Diddelenger Autobunn - SAMU war am Asaz
Lex Delles verséchert
Pëtrolsversuergung zu Lëtzebuerg trotz temporären Enkpäss assuréiert
Diddeleng
Fligerkiermes vum Aéro Club Dudelange dëse Sonndeg
Fotoen
Kritik vun Amnesty International
Länner, déi den Handel mat Israel-Bonds zouloossen, géifen indirekt och e Genozid erméiglechen
Invité vun der Redaktioun (21. Juli) - Alexandra Schoos
Immigratiounsaffär ass "e Staats- a Kontrollskandal"
Video
Audio
26
Déif Blessure mam Messer
Festnam no schwéierer Kierperverletzung um Belair
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.