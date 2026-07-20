D'Affär ëm de geplangte Sportsmusée, déi Enn zejoert zu der Demissioun vum deemolegen CSV-Sportsminister Georges Mischo gefouert hat, stoung e Méindeg de Mëtteg nach eng Kéier um Ordre du jour vun der parlamentarescher Budgetskontrollkommissioun. De Finanzminister Gilles Roth, déi nei Sportministesch Martine Hansen an zoustänneg Beamten aus dem Sportsministère stoungen de Memberen aus der Kommissioun Ried an Äntwert.
De Georges Mischo krut jo reprochéiert, ee "Protocole d'Accord" mam private Promoteur "IKO Real Estate" ënnerschriwwen ze hunn, ouni d'Regierung doriwwer ze informéieren a verschidde Prozeduren net respektéiert ze hunn. An Dokumenter wier och d'Wuert Kongresszenter gefall. Wéini ass d'Iddi vun engem Kongresszenter fir eng éischte Kéier opkomm a vu wiem, wollten e puer Oppositiounsdeputéiert wëssen. Op déi Fro gouf et awer och e Méindeg keng konkret Äntwert. Et géing net dorëmmer goen, mam Fanger op een ze weisen, huet d’CSV-Deputéiert, Stéphanie Weydert gekontert. De Procole d’accord hätt definitiv net dierfen ënnerschriwwe ginn an den deemolegen Aarbechtsminister Georges Mischo hätt seng Konsequenze gezunn.
D'Regierungsvertrieder a Memberen aus der Kommissioun ware sech eens, datt bei de Prozedure vun de Marchés publics misst nogebessert ginn. An Zukunft sollen och spezifesch Formatiounen ugebuede ginn, fir datt esou eppes net nach eng Kéier virkënnt.
D'Budgetskontrollkommissioun kritt da vun der parlamentarescher Rentrée un een neie President, dat huet den aktuelle President vun där Kommissioun, den LSAP-Deputéierte Franz Fayot, zum Schluss vun der Sëtzung annoncéiert. Den Diddelenger Deputé-Maire Dan Biancalana iwwerhëlt. Et wier esou an der Fraktioun ofgemaach gewiescht, sech d'Mandat ze deelen.