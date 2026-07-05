RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Warnung virun ArnaqueBedruchsmasch am Numm vun der Police mécht den Ament den Tour

RTL Lëtzebuerg
Rezent goufen der Police nees Fäll gemellt, an deene Privatpersounen e Mail oder e Bréif an Zesummenhang mat enger angeeblecher Enquête vun der Police kruten.
Update: 05.07.2026 11:56
© Laurent Weber

D'Police weist an engem Communiqué drop hin, datt dës Mailen oder Bréiwer net vun hir kommen an et sech deemno ëm eng Arnaque handelt. Opfuerderungen an dëse Messagë sollt een dowéinst och op kee Fall nokommen an dës ignoréieren oder läschen. Onéierlecher géifen op dës Aart a Weis versichen, u perséinlech Donnéeë vun hiren Affer ze kommen, wéi Passwierder oder Bankdonnéeën.

Generell weist d'Police drop hin, datt:

  • een all E-Mailen oder Bréiwer, déi engem verdächteg virkommen, ignoréiere soll
  • een d'Police kontaktéiere soll wann ee sech net sécher ass, ob e Schreiwes echt ass oder net
  • een de Contenu genee kucke soll, vue datt vill Schreiffeeler meeschtens en Indice op eng Arnaque sinn
  • een ni op Linke klicke soll, déi an esou Mailen dra sinn an och keng Attachementer opmaache soll
  • een ni sensibel Donnéeën nimools iwwer Mail oder Online-Messaging-Servicer iwwerdroe soll
  • een e Virgang, wann een amgaangen ass an Zweiwel kritt, ofbrieche soll

Och soll ee seng eeler Matmënschen iwwer esou Arnaquen opklären an informéieren. Wien Affer vun engem Bedruch ginn ass, ka sech bei der Police mellen.

Bréiwer wéi déi heiten, déi am Numm vun der Police verschéckt ginn, si gefälscht
Bréiwer wéi déi heiten, déi am Numm vun der Police verschéckt ginn, si gefälscht © Police Lëtzebuerg
Bréiwer wéi déi heiten, déi am Numm vun der Police verschéckt ginn, si gefälscht
Bréiwer wéi déi heiten, déi am Numm vun der Police verschéckt ginn, si gefälscht © Police Lëtzebuerg
Bréiwer wéi déi heiten, déi am Numm vun der Police verschéckt ginn, si gefälscht
Bréiwer wéi déi heiten, déi am Numm vun der Police verschéckt ginn, si gefälscht

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Foire Agricole
Héije Besuch an héich Temperaturen um 2. Dag
Video
Fotoen
5
E Projet mat laangem Baart
Vëlospist tëscht Miedernach an Iermsdref offiziell ageweit
Video
17
"JUST&T MARRIED!"
Taylor Swift an Travis Kelce feieren Hochzäit mat ville Staren
Tour de France: 1. Etapp
Visma Lease a Bike gewënnt Ekippen-Zäitfueren, Jonas Vingegaard am Giele Maillot
Video
Fotoen
1
Grand Prix de Luxembourg – UCI Junior Men (U19)
D'Course dëse Sonndeg vun 12:45 Auer un am Livestream
Video
Weider News
Arnaque zu Angelduerf
Zwou Persounen hu sech als Parkingsresponsabel ausginn, Police sicht Zeien
CGDIS-Bulletin
Dräi Bränn an een Auto op der Kopp
Foire Agricole
Héije Besuch an héich Temperaturen um 2. Dag
Video
Fotoen
5
Nei Plattform vun der Croix-Rouge
Et sinn nei Forme vum Benevolat entstanen
Video
Fotoen
1
Ëm Samschdeg de Mëtteg
CGDIS wéinst e puer Bränn am Asaz an en Auto op der Kopp
Europäescht Streckennetz erweidert
Luxair flitt elo direkt op Helsinki an Edinburgh
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.