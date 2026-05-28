RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vereedegung am JuniBen Streff wëll an der Chamber "300 Prozent ginn" fir d'LSAP

Lynn Cruchten
Nodeems d'Paulette Lenert an de Staatsrot gewiesselt ass, wäert fir de Ben Streff um Krautmaart e Stull fräi ginn. Den LSAP-Politiker huet ambitiéis Pläng.
Update: 28.05.2026 17:02
© Archiv

Als Deputéierte misst een 200 Prozent ginn. Dat hat de Ben Streff am Januar als Invité vun der Redaktioun bei eis um Radio gesot. Den LSAP-Ost-Politiker hat deemools am Interview kritiséiert, datt munch Sozialisten an der Chamber net genuch un der Parteiaarbecht interesséiert wieren a keng Presenz um Terrain géife weisen. De Ben Streff hat ugangs dës Joers als LSAP Partei-Manager opgehalen an och säi Posten als President vum Bezierk Osten opginn.

Am Gemengerot zu Bäerdref ass hien zënter 2023. An do bleift en och. Och wann elo en neien Challenge usteet. Mam Depart vun der fréierer Ministesch Paulette Lenert, déi vun der Chamber an de Staatsrot wiesselt, gëtt bei der gréisster Oppositiounspartei nämlech e Stull um Krautmaart fräi. An dee wäert dann ebe vum Nächst-Bescht-Gewielten am Osten, dem Ben Streff besat ginn. Den 31 Joer ale Politiker, deen zënter 17 Joer bei de Sozialisten aktiv ass, seet, e Mandat wier ni säin Haaptzil gewiescht. Nawell wéilt hien als zukünftegen Deputéierten 300 Prozent ginn.

"Ech hu mer net als 14-Järege gesot, ech wëll onbedéngt an déi Chamber, mee ech wollt eppes änneren. Ech wollt fir déi Chancëgerechtegkeet antrieden. Ech wollt fir d’Leit eppes maachen, aktiv Politik maachen, en Deel vun der grousser LSAP sinn. Ech si gär bei de Leit um Terrain. Dat mécht mer Freed an dofir maachen ech dat och ganz gär, fir mech fir d’Leit, fir d’Biergerinnen a Bierger anzesetzen. Och dat ass meng Prioritéit Nummer 1. Politik fir d’Biergerinnen a Bierger ze maachen. Net fir grouss Ideologien ze vertrieden oder am Abstrakten ze bleiwen, am Theoreteschen, mee fir wierklech konkret praktesch Saache pragmatesch ëmzesetzen. An dofir wëll ech mech och an der Chamber asetzen. Fir d’Leit, fir d’Biergerinnen a Bierger, awer och fir de Bezierk Osten, deen heiansdo ze kuerz kënnt."

De Ben Streff dierft viraussiichtlech an der Woch vum 8. Juni als neien LSAP Deputéierte vereedegt ginn. Hie wëll sech do ënnert anerem och fir d'Independantë staark maachen. Wat de Ben Streff ausserhalb vun der Politik intresséiert a wat hien u senger Heemechtsgemeng begeeschtert, gitt Dir an engem Reportage en Donneschdeg den Owend am Journal op der Tëlee gewuer.

Am meeschte gelies
Fra 2014 dout a Bidde fonnt
Verurteelten duebele Mäerder wéinst Mord u Mamm inculpéiert
Video
Groussbrand zu Bollendorf-Weilerbach (D)
Awunner gi gewarnt wéinst Asbest-Stëbs no Brand an der Äifel
Fir Hëtztwarnungen unzepassen
MeteoLux setzt op neie Warnsystem
Video
Audio
Fotoen
16
Kadmium am Iessen
E Gesondheetsproblem a Frankräich, mee wéi ass d'Situatioun zu Lëtzebuerg?
Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?
43
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den CGDIS mellt
Zwee Bränn an zwee Accidenter en Donneschdeg am Nomëtteg
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Déi Lénk
Regierung hätt keng konkret Mesurë geholl, fir besser géint d'Hëtzt op der Aarbechtsplaz virzegoen
Entretemps ass déi villdiskutéiert Mauer ewechgerappt ginn
Koplescht
Neie PAG stierzt d’Briddeler "Berliner Mauer"
Fotoen
4
Soll probéiert hunn, Kleeder ze klauen
33 Joer alen Algerier vu Lëtzebuerger Police un däitsch Bundespolizei iwwerginn
Lëtzebuerger Ausseministère confirméiert
Lëtzebuerger Ambassadeur vu Russland fir eng Entrevue aberuff
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.