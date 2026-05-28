De Parquet Lëtzebuerg deelt mat, datt et Fortschrëtter an enger aler Enquête gëtt, an där et ëm den Doud vun enger deemools 56 Joer aller Fra zu Bäreldeng geet. Si war am August 2014 dout an hirer Buedbidde fonnt ginn. Elo gouf de Bouf vun der Fra wéinst Parricide vum Instruktiounsriichter inculpéiert. Hie steet ënner Verdacht, seng Mamm vergëft ze hunn.
De Parquet preziséiert, datt de Mann schonn am Prisong ass. Hie sëtzt eng liewenslaang Strof wéinst dem Gëftmord u senger Schwëster an där hirem Mann of. Et handelt sech ëm de fréiere Polizist Gilles L. Am September 2016 hat hien hinnen Zyankali an den Aperitif gemaach. Kuerz dono ware si an engem Appartement zu Bäreldeng gestuerwen. De Gilles L. hat wärend dem Prozess 2020 zouginn, datt hien d'Gëft um Darknet bestallt an et an d'Gedrénks gemëscht hat. Hien hätt allerdéngs net gewollt, datt seng Schwëster a säi Schwoer géinge stierwen. Hien hätten hinne wëllen d'Vakanz verdierwen, aus där hien ausgeluede gi war. Him wier dat falscht Gëft geliwwert ginn.
Well hie selwer Polizist war, hat d’Inspection générale de la police (IGP) d'Enquête deemools iwwerholl.
D’Instruktioun wéinst dem méigleche Mord un der Mamm war 2018 opgemaach an zejoert nei relancéiert ginn. Dësen Dossier géif ënnersträichen, wéi wichteg d'Aarbecht um Fong an net geléiste kriminellen Affäre wier, an datt d'Zäit net ëmmer e Facteur wier, dee géint weiderféierend Enquêtë géing schwätzen, wann nach Froen onbeäntwert wieren.