De Gesondheetsministère hat den 21. an 22. Abrëll 2026 eng Plainte géint den Chirurg gemaach wéinst dem Verdacht, datt hie verschidden Operatiounen gemaach huet, déi medezinesch net néideg gewiescht wieren. De Conclusiounen vun zwou onofhängege medezineschen Expertisen no kéinten eng Partie vun den Agrëff net gerechtfäerdegt gewiescht sinn an de betraffene Patienten esouguer Schied zougefouert hunn.

Déi Elementer hunn dozou gefouert, datt de Parquet d'Enquête opgemaach huet. Enquêtéiert gëtt de Moment wéinst schwéierer Kierperverletzung awer och ënnert anerem Fälschung a Bedruch.

Den Dokter Philippe Wilmes huet schrëftlech op dës Virwërf reagéiert. Seng Erklärunge géifen am Kader vun der Enquête och berécksiichtegt sinn.

Fir d’Ermëttlunge weiderzeféieren an e méi komplette Bléck ze kréien, hätt de Parquet an de leschten Deeg zousätzlech Informatioune bei verschiddenen Acteuren ugefrot, heescht et weider am Communiqué.

Schuman-Spideeler schafe Fakten Dr. Philippe Wilmes krut definitiv vum HRS-Spidolsgrupp gekënnegt

Hei d'Schreiwes am Detail:

Communiqué de presse du parquet de Luxembourg en relation avec des suspicions de réalisation d’interventions chirurgicales sans indication médicale par un médecin spécialiste en orthopédie

(28.05.2026)

En date des 21 et 22 avril 2026, le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale a adressé au parquet de Luxembourg des dénonciations portant sur des suspicions de réalisation d’interventions chirurgicales sans indication médicale par un médecin spécialiste en orthopédie.

Ces dénonciations s’appuient sur deux rapports d’expertise médicale indépendants. Selon les conclusions de ces expertises, certaines interventions chirurgicales pratiquées pourraient ne pas avoir été médicalement justifiées au regard des règles de l'art et des données acquises de la science et pourraient avoir engendré une mutilation des patients concernés.

Ces éléments ont amené le parquet de Luxembourg à ouvrir une enquête préliminaire, diligentée à charge et à décharge, à l’encontre du médecin visé.

L’enquête porte notamment sur des faits susceptibles de recevoir les qualifications pénales de coups et blessures volontaires aggravés, de faux et usage de faux, d’escroquerie ainsi que d’escroquerie à subvention, sans préjudice d’autres qualifications qui pourraient être retenues au vu de l’évolution de l’enquête.

Le parquet de Luxembourg a également été destinataire d’une prise de position écrite du praticien concerné, dont les observations seront examinées dans le respect du principe du contradictoire.

Afin de poursuivre les investigations et de disposer d’un éclairage plus complet sur les faits dénoncés, des renseignements complémentaires ont récemment été sollicités auprès de divers acteurs.

Il est rappelé que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été définitivement établie par une juridiction compétente

