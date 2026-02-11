RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Reaktioun op Bréif vun der GewerkschaftsfrontAarbechtsminister pocht weiderhin op de Sozialdialog

Diana Hoffmann
An engem Bréif fuerderen d’Union des syndicats OGBL-LCGB e Virundreiwe vun enger Partie Dossieren zu der Aarbecht an der Beschäftegung.
Update: 11.02.2026 16:53
© François Aulner

Hie géing et virzéien, wann een et géing fäerdegbréngen, nees zu dräi - also Gewerkschaften, Patronat a Regierung, - zesummenzesëtzen, seet den Aarbechtsminister Marc Spautz op Nofro hin. Dëst als Reaktioun op e Bréif vun der Gewerkschaftsfront OGBL-LCGB e Méinden un de Premier Luc Frieden, wou och hien an de Vizepremier Xavier Bettel en copie waren. Reagéiert op d’Schreiwes direkt hätt hien awer net, well et un de Premier geriicht war. Hie wier elo amgaangen, dësem erauszesichen, wéini hien d’Gewerkschaften a wéini hien d’Patronat gesinn hätt.

D’Gewerkschaften haten am Bréif kritiséiert, dass et op enger Partie Dossieren zu der Aarbecht an der Beschäftegung net géing viru goen. Op nationalem Plang fuerdere si, dass den Outil vum Maintien dans l’emploi soll verstäerkt ginn, d’Legislatioun vum Reklassement nei gefaasst an d’Implementatioun vun der kënschtlecher Intelligenz an de Betriber misst diskutéiert ginn.

Et misst een him emol eng Chance loossen, fir kënnen eenzel Gespréicher ze féieren, betount de Marc Spautz. Schliisslech wieren och scho weider Rendez-vouse mat Gewerkschaften a Patronat ofgemaach. All déi Saachen, déi am Bréif ugeschwat goufen, wieren awer als Deel vum Koalitiounsaccord souwisou diskutéiert ginn.

Et wier méi schwiereg, konstruktiv virun ze kommen, well grad all d’Diskussioune géinge bilateral gefouert ginn. D’Gewerkschaften hate sech jo zejoert aus dem Comité permanent du travail et de l’emploi (CPTE) zréckgezunn. “Bei mir ass d’Bereetschaft do, direkt zu dräi ze diskutéieren. Mee, sou wéi ech dat verstanen hunn, ass de Moment op där anerer Säit, nach ëmmer keng Bereetschaft do, zu dräi ze funktionéieren”, ënnersträicht den Aarbechtsminister. Dëst géing senger Meenung no dozou bäidroen, méi séier an deene jeeweilegen Dossiere virun ze kommen.

De Marc Spautz ass dann och kuerz op déi verschidde Punkten aus dem Bréif agaangen. Déi europäesch Direktiv zu der Plattformaarbecht hätt nach kee Land ëmgesat, mee et wier een amgaangen, mat de Gewerkschaften an dem Patronat drun ze schaffen. E Mëttwoch hätt een hinnen d’Basisdokument geschéckt, an no der Fuesvakanz wäert ee sech gesinn, fir driwwer ze diskutéieren. Och zum soziale Mindestloun an der Direktiv vun de Kollektivverträg hätt et schonn eng Sëtzung ginn. Et wier een dobäi grad all déi néideg Chifferen zesummen ze droen. Bis Enn vum Joer hätt een awer souwisou d’Flicht, d’Direktiv ëmgesat ze hunn. Wat de Reklassement ugeet, wäert de Minister am Mäerz eng Sëtzung zesumme mam Gesondheetsministère hunn a sech dono da mat de Sozialpartner treffen.

“Beim Maintien dans l’emploi, do hu mer och eppes am Koalitiounsaccord stoen. Do muss ech awer soen, do hunn ech nach net ugefaangen drun ze schaffen”, ënnersträicht den Aarbechtsminister. Bei allen anere Punkte wier een awer amgaangen, am Ministère Analysen ze maachen.

Liest dozou eisen Artikel iwwer den neie Bréif un de Premier:

Bréifverkéier tëscht Union Syndicale a Premier
"Déi zwee lescht Joer si largement verluer"

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
Zweet Affer huet wuel Schlëmmeres verhënnert a war 10 Deeg op Intensivstatioun
Schüler mussen op de Site Scheierhaff
Grondschoul Bieles-Post wéinst Asbest zou
Video
Fotoen
Moderniséierung geplangt
Brauch Lëtzebuerg en neie Fluchhafen?
Video
64
Police sicht Zeien no Virfall e Méindeg
Zu Diddeleng sinn zwee Hënn unenee geroden, ee gouf uerg verwonnt
Flüchtlinge fanne keng Wunneng
Minister Hahn: "Wunnen zu Lëtzebuerg ass deier – do sinn ech doudéierlech"
Video
Weider News
Serie: Mir, am Sozialen
Meggie Jacoby : "Si erliewen et um eegene Läif, mir si just Zeien dovun"
Video
Fotoen
Fakultéit fir Droit, Ekonomie a Finanzen vun der Uni.lu
Doyenne seet Reunioun of, déi sech sollt mat Probleemer beschäftegen
Agence scho bal 5 Joer zou
D’CNS bleift zu Ettelbréck, mee plënnert op eng aner Plaz
Fotoen
1
Europäeschen Dag vum 112
Nei Technologië sollen de Secouriste bei der Aarbecht hëllefen
Video
Fotoen
Police am Asaz
Zwee Déif no Abroch an Appartement festgeholl an zwee no Déifställ a Liwwerween
Sträit ëm Suen
Kläpperei tëscht véier Leit op der Gare - ee Verdächtege festgeholl
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.