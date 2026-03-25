Zweeten Dag vum Deplacement op BréisselDe Grand-Duc Guillaume hat eng Entrevue mam NATO-Generalsekretär Rutte

Cédric Ferry
De Fokus vun dësem éischte Gespréich tëscht dem Grand-Duc an de NATO-Generalsekretär louch um transatlantesche Raum.
Update: 25.03.2026 11:02
Nodeems et en Dënschdeg um éischten Dag vum Grand-Duc Guillaume sengem Deplacement op Bréissel ëm d’europäesch politesch Aktualitéit goung, stoung e Mëttwoch déi international Sécherheet um Programm.

De Grand-Duc Guillaume besicht d'EU-Institutiounen an d'NATO
D'europäesch Wäerter och a schwéieren Zäiten héichhalen

Um 9.15 Auer moies haten de Grand-Duc an den Ausseminister Xavier Bettel, vun deem de Staatschef jo op dëser Rees begleet gëtt, eng Entrevue mam NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Am Gespréich goung et virop ëm d’Sécherheet am transatlantesche Raum, dat och mat engem Fokus op d’Ukrain. Ma och d’NATO selwer war Thema, dat eng Vue vum nächste Sommet zu Ankara ugangs Juli.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt e bësse méi deier
Zanter e Freideg vermësst
Police sicht nom 14 Joer jonke Cynthia Dinis
Konjunkturflash Mäerz 2026
Bannent den nächsten 3 Méint dierft eng Indextranche erfalen
36
Zanter Méindegnomëtten
Dat 16 Joer aalt Yara Santos gëtt vermësst
FLF
Cristina Correia an Daniel Zirbes sinn déi nei Dammennationaltraineren
4
Weider News
Streck war zäitweis blockéiert
Accident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert
Fotoen
Vermësstemeldung
16 Joer ale Marc Antony Dos Reis Silva fir d'lescht e Sonndeg gesinn
Zu Bierden huet de 24. Mäerz 2026 en Haus gebrannt.
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Generalversammlung vun der Bauerenzentral
"Déierenepidemien, d'Energiekris a géint Hausse vum Mindestloun"
Audio
3
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (25. Mäerz) - Martine Hansen
"Ech hu gesot, ech maache Politik fir de Sport, da maachen ech se och mam Sport"
Video
Audio
0
