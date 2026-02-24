RTL TodayRTL Today
Dupont de NemoursDe Kollektivvertrag gouf erneiert a gëllt bis Enn 2028

Andy Brücker
Nei sinn ënnert anerem Primme fir d'Anciennetéit.
Update: 24.02.2026 08:13
© LCGB

Den LCGB, den OGBL an d’Direktioun vu Dupont de Nemours hunn den 23. Februar 2026 en neie Kollektivvertrag fir déi 622 Salariéeën ënnerschriwwen. D’Konventioun gëllt fir dräi Joer, vum 1. Januar 2026 bis den 31. Dezember 2028.

Si enthält ë. a. dës Haaptneierungen:

  • Dräi eemoleg Primmen iwwer déi dräi Joer fir all Mataarbechter am Kollektivvertrag
  • Eng Gehaltserhéijung iwwer déi dräi Joer, mat engem garantéierte Minimum fir net-postéiert Aarbechter
  • Eng nei Primm fir d’Anciennetéit bei 10, 15, 20, 30 a 35 Joer
  • Eng méi héich Primm fir 25 Joer Anciennetéit
  • Eng nei Primm, wann een an d’Pensioun geet

All aner Bestëmmunge vun der aktueller Konventioun bleiwen onverännert.

Et gëtt ënnerstrach, datt dësen Accord an enger onsécherer ekonomescher Situatioun fir Stabilitéit suergt an d’Unerkennung vum Engagement vum Personal ausdréckt.

PDF: Pressecommuniqué vum LCGB an OGBL - Neie Kollektivvertrag bei Dupont de Nemours

