RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (28. Mee)Romain Schmit, Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun

François Aulner
En Donneschdeg de Moie sinn ënnert anerem d'Tripartite an de Mindestloun Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 28.05.2026 06:00

D’Leit an d’Betriber spieren den Impakt vum Krich am Iran ganz ënnerschiddlech, huet de Premier Luc Frieden a senger Ried zur Lag vun der Natioun d’lescht Woch deklaréiert.

Ënnert de Secteuren, déi "struewelen", huet hien d’Handwierk genannt. Fir déi Deklaratioun erofzebriechen ass de Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun Romain Schmit eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir froen hien och, ewéi a sengen Aen "ënnerschiddlech" Impakter sech op der Tripartite an eventuellen Hëllefsmesurë missten deklinéieren.

Donieft schwätze mer mat him iwwert de qualifizéierte Mindestloun, deen der Handwierkerfederatioun no misst ofgeschaaft ginn.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Bensinn, Diesel a Masutt gi bis zu 7,5 Cent méi bëlleg
Kontroll op der A1
32 Automobilisten ze séier, 4 Fürerschäiner agezunn um Mëttwochmoien
Déidlechen Accident bei Mettlach (D)
41 Joer ale Lëtzebuerger stierft bei Autosaccident op Päischtsonndeg
Um Vëlo vun Auto erfaasst
Zwee 12 Joer al Kanner bei uergem Accident zu Dinslaken (D) gestuerwen
Wéinst geplangtem Generalstreik
Luxair warnt viru méiglechen Ausfäll vu Flich aus an a Portugal
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Viru 60 Joer gedeeft
D'MS Princesse Marie-Astrid feiert dësen Donneschdeg ronne Gebuertsdag
Audio
4.000 Planzen op 90 Ar
Zu Ohn gëtt en neie Wéngert ugeluecht
Video
Fotoen
0
De Luca Mathias vu Meteolux op sengem Büro
Fir Hëtztwarnungen unzepassen
MeteoLux setzt op neie Warnsystem
Video
Audio
Fotoen
8
Kadmium am Iessen
E Gesondheetsproblem a Frankräich, mee wéi ass d'Situatioun zu Lëtzebuerg?
Informatiouns- a Kommunikatiounstechnik
Am EU-Verglach: Lëtzebuerg huet zweethéchsten Undeel un IKT-Spezialisten
2
Operationell Mëtt Juli
Riverty Bank installéiert sech um Kierchbierg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.