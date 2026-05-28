A Frankräich gëllt fir en Donneschdeg a 17 Departementer eng Alerte orange wéinst der grousser Hëtzt, dorënner och fir de Groussraum Paräis, wou sech de Mëtteg bis zu 38 Grad erwaart ginn.
E Mëttwoch goufen a ville Regiounen nei Temperatur-Rekorder fir de Mee erreecht. Deels läit een 15 Grad iwwert der saisonaler Moyenne.
De Premier Lecornu huet fir en Donneschdeg eng interministeriell Reunioun zesummegeruff. Dat well d'Hëtzt ëmmer méi zu richtegen landeswäite Problemer féiert. Der franséischer Noriichtenagence AFP no wäerten eng zéng Minister un der Reunioun am Matignon deelhuelen. Et soll e "Plan d'endurance" fir de Summer ausgeschafft ginn. An dësem soll et ëm den Zoustand vun de Grondwaasser-Reserven, den Accueil vun der Bevëlkerung an de Risiko vu Bëschbränn goen.
D'franséisch Eisebunn huet fir en Donneschdeg an e Freideg vill Trajeten annuléiert, virun allem am Zentrum an am Süden. De Risk dass d'Klimatisatioun an den Zich ausfält, wier ze grouss.