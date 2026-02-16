RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sot eis, wat Iech beschäftegt!D'Perspektive vun deene Jonken zu Lëtzebuerg

Céline Eischen
Am Kader vum Background fir e Samschdeg siche mer no verschiddenen anonymiséierten Temoignagen iwwert d'Suergen an Perspektive vun de Jonken tëscht 18 a 35 Joer.
Update: 16.02.2026 14:41
© Shutterstock

Wat fir Perspektiven hunn déi Jonk nach zu Lëtzebuerg? Wéi fille sech jonk Beruffsufänger hei am Land? Gëtt et wierklech eng aner Aarbechtsmentalitéit an der nächster Generatioun? Wéi eng Suergen - zum Beispill Logement, Aarbechtsmaart oder och déi mental Gesondheet - beschäftege si am Meeschten?

Iwwer all dës Froen diskutéiere mir e Samschden an eiser Emissioun Background, zesumme mat jonke Politiker. Dofir siche mir anonymiséiert Temoignage vu Residenten tëscht 18 bis 35 Joer. Wat mécht Iech Suergen? Wat misst sech änneren? Schéckt eis Är Erfarungen a Message via eisen Online-Formular. Zousätzlech Informatiounen, wéi berufflech Situatioun, si wëllkomm, awer net obligatoresch.

Tipp: Wann Dir op dëser Plaz kee Formulaire gesitt, musst Dir fir d’éischt d’Cookies vum Site acceptéieren.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Schaffner huet d'Police geruff
Zu Kautebaach op der Gare gouf et eng Kläpperei an engem Zuch
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen klappt Diddeleng an ass neien Zweeten
Video
11
Internationale Kannerkriibs-Dag
Mir hunn eng jonk Patientin bei hirem erfollegräichen Traitement begleet
Video
6
Weider News
Policebulletin
Festnamen no Kläpperei zu Dikrech, Déifställ an der Stad an op der Wemperhaart
Alkohol um Steier
Aneren Auto beim Iwwerhuele beschiedegt, géint Gebaier gefuer a Farerflucht gemaach
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Changementer am Index Wuerekuerf
Harmonisatioun op EU-Niveau
Audio
6
Geplangten Taxisreform um Instanzewee
Secteur weist sech skeptesch, datt d'Taxispräisser duerch Reform falen
Audio
25
Vun e Sonndeg op e Méindeg
CGDIS mellt fënnef Blesséierter bei sechs Accidenter
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.