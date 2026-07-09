RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

SAMU am AsazDräi Blesséierter bei Autosaccident tëscht Biermereng a Munneref

RTL Lëtzebuerg
Tëscht Biermereng a Munneref koum et am fréien Owend e Mëttwoch zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoen, bei där dräi Persounen blesséiert goufen.
Update: 09.07.2026 06:45
© CGDIS

Um 17:25 Auer e Mëttwoch koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoen um CR152 tëscht Biermereng a Munneref, dobäi goufen dräi Leit blesséiert. Op der Plaz waren de SAMU an d'CGDIS-Ekippe vu Schengen, Réimech, Mäertert an Diddeleng.

E weideren Accident mat engem Blesséierte gouf et zu Mäerzeg an der Nuecht um 12:49 Auer. En Auto ass hei an eng Mauer gerannt, am Asaz waren déi lokal Secouristen an d'Ekippen aus der Nordstad.

Vun e Mëttwoch op en Donneschdeg koum et zu dräi weideren Accidenter am Stroosseverkéier, dat tëscht dem Schumannseck a Bidscht, tëscht Viichten a Groussbus an och nach eng Kéier zu Mäerzeg. Allerdéngs ass hei keng Persoun zu Schued komm.

De CGDIS mellt weider véier Bränn uechter d'Land, ma och hei gouf et keng Blesséiert.

Am meeschte gelies
Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Bei der Direction de l’Immigration goufe fënnef Mataarbechter fräigestallt
Video
Falschen Alarm
Grave Fall vu "Swatting" am Centre Socio-Educatif zu Dräibuer
Méiglech Amokdot
Police mellt eng Rei Schwéierblesséierter, 16 Joer ale Verdächtege festgeholl
LU-Alert warnt virun Hëtzt am Süden
Vun en Donneschdegmëtteg bis Hallefnuecht gëllt nees eng Alerte jaune
Paul Philipp
"Causa Trump/Infantino ass eng Katastroph fir de Futtball“
Audio
10
Weider News
Invité vun der Redaktioun (9. Juli)
Lydie Polfer, Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg
Video
0
Grouss Immigratiounsaffär
Soll d'Gesetz nogebessert ginn?
6
Si setzen d'Hoffnung an d'USA: Eng zwou Dose Leit hate sech e Mëttwoch de Mëtteg virun der US-Ambassade an der Stad versammelt.
Maniff vun Exil-Iraner
Géint de Mullah-Regimm, fir de Schah a fir d'USA
Audio
Fir eng nohalteg Upassung un de Klimawandel
D'Stad Lëtzebuerg huet hiert Begréngungskonzept presentéiert
Video
Fotoen
3
D'Deputéiert reagéieren op den éischten Deel vum Politmonitor
Weist d'Tripartite hir Auswierkungen nach oder annoncéiert sech schonn eng Gambia 3.0?
Video
7
Mat de Stëmme vun CSV, DP, ADR an de Piraten
An der Chamber gouf de Platzverweis renforcé ugeholl
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.