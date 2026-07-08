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Maniff vun Exil-IranerGéint de Mullah-Regimm, fir de Schah a fir d'USA

Charel Frisch
Trotz fragillem Waffestëllstand bleift d'Situatioun am Mëttleren Osten ugespaant: Demonstratioun vun Exil-Iraner e Mëttwoch de Mëtteg virun der US-Ambassade.
Update: 08.07.2026 20:19
Si setzen hir Hoffnung an d'USA: Eng zwou Dose Leit hate sech e Mëttwoch de Mëtteg virun der US-Ambassade an der Stad versammelt.
Si setzen d'Hoffnung an d'USA: Eng zwou Dose Leit hate sech e Mëttwoch de Mëtteg virun der US-Ambassade an der Stad versammelt.
© Charel Frisch

Fir géint de Friddensaccord tëschent den USA an dem Mullah-Regimm ze demonstréieren, hu sech e Mëttwoch am fréien Nomëtteg eng zwou Dosen Exil-Iraner vu Lëtzebuerg an aus Däitschland virun der US-Ambassade um Lampertsbierg versammelt. Si sinn domat engem Protestopruff vum Reza Pahlavi, dem Jong vum leschten iranesche Schah, nogaangen.

De Reza Pahlavi wollt domat op d'Mënscherechtslag am Iran opmierksam maachen. An och wann d'Demonstranten eegenen Aussoen no generell géint Krich sinn, esou gesi si awer ouni militäresch Ënnerstëtzung vun den USA kee Wee fir e fräien Iran.

De Reza Tamizkar iwwer de Mullah-Regimm am Iran

"Das islamische Regime hat uns mehrere Male gezeigt, einfach mit einer Demo auf die Strasse kommen, bringt nichts. Die haben am 8. und 9. Januar über 40.000 Menschen umgebracht", sot den Initiateur vun der Maniff, de Reza Tamizkar, um RTL-Mikro.

Den iranesche Regimm hat am Januar dëst Joer déi bis ewell gréisst Protestwell zënter der Grënnung vun der Islamescher Republik bluddeg néiergeschloen.

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