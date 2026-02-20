RTL TodayRTL Today
3, 2, 1 Take Off

Olivier Catani
An der neier Episod vun der Science-Challenge-Show wäerten d'Kandidate mat Luucht experimentéieren. Si gesinn, dass den éischte Bléck täuschen a sech hannert all Eck eng Iwwerraschung verstoppe kann.
Update: 20.02.2026 12:00
3, 2, 1 Take Off: D’Spill mat der Luucht an eng déck Iwwerraschung
An der neier Episod vun der Science-Challenge-Show wäerten d’Kandidate mat Luucht experimentéieren.

Een Objet – dräi Schieter

D’Kandidate sollen ee kontinuéierlechen Objet bauen, deen 3 spezifesch Schieter ka geheien. Den Objet, dee se solle bauen, muss nieft engem Quadrat och de Schied vun engem Dräieck mat Hittchen an engem Krees mat 2 klenge Wutzen ënnen an uewe kënne geheien.

Hei feelt dach eppes!?

D’Kandiate mussen eng Foto maachen. De Problem: hirem Fotoapparat feelt d’Objektiv. Dat musse si sech selwer bauen. Dofir hu se eng Stonn Zäit. Wien um Enn déi schäerfste Foto huet, gewënnt den Challenge.

Geschwëster-Comeback

Domat hat kee gerechent. D’Geschwëster Leslie a Marc kommen zréck. Mee kënne si hir zweet Chance och notzen. Den Episod fänkt mat 7 Kandidaten un. Um Enn wäerten der och 7 bleiwen, mä et ka sinn, dass d’Kaarte komplett nei gemëscht ginn.

Laser-Duell

D’Duelliste mussen e Fixspoun ufänken, ouni en unzepaken. Si kënnen duerfir e staarke Laserstral benotzen. Si mussen dëse Laser esou redirigéieren a fokusséieren, dass de Fixspoun zünt. Deen éischten, deem dat geléngt, gewënnt déi leschte Plaz fir den nächsten Episod.

Take Off Episod 7 (19.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Take Off – Science Challenge Show kënnt ëmmer Freides em 19:00 op der Tëlee, RTL Play an takeoffshow.lu. An nach emol Sonndes Moies em 11.

