RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Garer QuartierD'Police huet zwee presuméiert Dealer an ee presuméierte Raiber gestallt

RTL Lëtzebuerg
En Donneschdeg huet d'Police zwee Mol am Garer Quartier an der Stad intervenéiert.
Update: 20.02.2026 11:06
© Laurent Weber

Géint der Mëtteg krut d’Police e versichten Iwwerfall an der Rue du fort Neipperg gemellt. Den éischten Informatiounen no hätt de Raiber versicht, dem Affer seng elektresch Trottinett ze klauen. Dobäi hätt den Täter mat enger Handbeweegung ugedeit, dass hien no engem Messer wéilt gräifen. Et ass him allerdéngs net gelongen, d’Trottinett ze klauen. Hie wier schlisslech a Richtung Place de la Gare geflücht. Hie konnt schisslech am Kader vun enger Enquête ermëttelt ginn. Wéi d’Beamten hien duerchsicht hunn, hu si e Messer an Droge fonnt. D’Géigestänn goufen op Uerder vum Parquet festgeholl an et gouf e Protokoll erstallt.

Am Nomëtteg wollt eng Patrull vun der Police dann zwee Männer kontrolléieren, bei deenen de Verdacht opkoum, dass et sech ëm Drogendealer handelt. Wéi d’Männer d’Beamte gesinn hunn, si si an Direktioun vun der Avenue de la Gare geflücht, Si goufen awer kuerz drop vun de Beamte gestallt. Bei engem vun hinne goufen eng Partie Pëlle fonnt, deen aneren hat Drogen, Suen an zwee Handye bei sech. Och hei goufen d’Géigestänn op Uerder vum Parquet saiséiert an et gouf e Protokoll erstallt.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
US-amerikanesch Äishockey-Dammen huele Gold no Victoire géint Kanada
Video
22
No Verhaftung wéinst Amstmëssbrauch
De fréiere brittesche Prënz Andrew konnt de Policebüro nees verloossen
Video
Prozessoptakt zu Innsbruck
33 Joer al Alpinistin zejoert um Großglockner erfruer - Partner viru Geriicht
Audio
Péiteng
Mann iwwerfält Affer zweemol um selwechten Dag
Washington
De Friddensrot - Nei Allianz vun den USA
Video
25
Weider News
Vun Hausbesëtzer iwwerrascht
Police pëtzt presuméierten Abriecher zu Ettelbréck
Um Boulevard Royal
D'Police sicht no engem Tëschefall tëscht enger Foussgängerin an engem Auto no Zeien
Op der Cloche d'or
Eng Persoun gouf vun engem Auto ugestouss
Invité vun der Redaktioun (20. Februar) - Léon Gloden
"Wie wann net d'Ukrainer selwer kënnen duerno hiert Land rëm opbauen"
Video
Audio
13
(FILES) This handout from the South Korean Presidential Office via Yonhap taken and released on December 14, 2024 shows President Yoon Suk Yeol giving a public address from his official residence in Seoul.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Fréiere südkoreanesche President entschëllegt sech no Scholdsproch
LIVE
DigiRallye vu Bee Secure
Zanter iwwer 10 Joer digital Opklärung fir Kanner
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.