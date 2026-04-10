RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Verschidde Flich annuléiertE Streik bei der Lufthansa an e Streik bei de Fluglotsen an Italien hu Repercussiounen op Lëtzebuerg

RTL Lëtzebuerg
Flich vun an op München/Frankfurt/Mailand a Pescara goufen ofgesot.
Update: 10.04.2026 09:33
© AFP

Bis 22 Auer e Freideg den Owend gëtt bei der Lufthansa gestreikt. D’Kabinne-Personal soll d’Aarbecht néier leeën, well d’Tarifverhandlungen ëm besser Aarbechtsconditiounen nach ëmmer net viru kommen. Honnerte Flich goufen dofir schonn annuléiert. An der Haaptsaach Start a Landungen zu Frankfurt a München, awer och Köln-Bonn, Düsseldorf oder Berlin.
Bei der Lufthansa schaffen ëmmerhin ronn 20.000 Leit als Stewardess oder Steward.

Och Lëtzebuerg betraff

De Vol vu Lëtzebuerg op Frankfurt, deen e Freideg de Moie fir 8.20 Auer geplangt war, gouf annuléiert, grad ewéi déi vun 9.40 Auer a16.45 Auer op München.
De Vol, deen um 9.05 Auer vu München aus hei zu Lëtzebuerg sollt landen, ass och net ukomm. Och dee vu 16.10 Auer ass schonn annuléiert.

Och de Streik an Italien huet Repercussiounen op de Fluchplang vu Lëtzebuerg. Sou ass zum Beispill de Vol vun 12.20 op Pescara annuléiert ginn, genee wéi dee vu 14.40 Auer op Milan-Linate.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.