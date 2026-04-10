Bis 22 Auer e Freideg den Owend gëtt bei der Lufthansa gestreikt. D’Kabinne-Personal soll d’Aarbecht néier leeën, well d’Tarifverhandlungen ëm besser Aarbechtsconditiounen nach ëmmer net viru kommen. Honnerte Flich goufen dofir schonn annuléiert. An der Haaptsaach Start a Landungen zu Frankfurt a München, awer och Köln-Bonn, Düsseldorf oder Berlin.
Bei der Lufthansa schaffen ëmmerhin ronn 20.000 Leit als Stewardess oder Steward.
De Vol vu Lëtzebuerg op Frankfurt, deen e Freideg de Moie fir 8.20 Auer geplangt war, gouf annuléiert, grad ewéi déi vun 9.40 Auer a16.45 Auer op München.
De Vol, deen um 9.05 Auer vu München aus hei zu Lëtzebuerg sollt landen, ass och net ukomm. Och dee vu 16.10 Auer ass schonn annuléiert.
Och de Streik an Italien huet Repercussiounen op de Fluchplang vu Lëtzebuerg. Sou ass zum Beispill de Vol vun 12.20 op Pescara annuléiert ginn, genee wéi dee vu 14.40 Auer op Milan-Linate.