RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Internationale FuttballWest Ham steigt of, Tottenham bleift éischtklasseg, Liverpool spillt Champions League

Jeff Birsens
E Sonndeg gouf an der englescher Premier League de leschte Spilldag gespillt. Dobäi huet Tottenham den Ofstig nach esou just verhënnert krut.
Update: 24.05.2026 19:21
West Ham United's French defender #04 Axel Disasi and West Ham United's Portuguese midfielder #18 Mateus Fernandes react on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Leeds United at the London Stadium, in east London on May 24, 2026.
© AFP

Wärend d'Championnat an der Bundesliga an an der Ligue 1 schonn eriwwer ass, stoung an England, Spuenien an an Italien réischt dëse Weekend de leschte Spilldag um Programm.

An der Premier League war et virun allem nach spannend an der Fro, wien den drëtten Ofsteiger gëtt. Trotz enger 3:0-Victoire géint Leeds geet et fir West Ham erof an d'Championship. Dat well sech Tottenham parallel mat engem 1:0 géint Everton gerett huet. Donieft stinn elo och mam Champion Arsenal, ManCity, ManUnited, Aston Villa a Liverpool déi fënnef Champions-League-Participante fest. Fir Bournemouth a Sunderland geet et an d'Europa League a fir Brighton an d'Conference League.

An der Serie A ginn déi lescht Matcher vun der Saison ëm 20:45 Auer ugepaff an ëm 21:00 Auer steet mat Villarreal géint Atlético Madrid de leschte Match an der spuenescher La Liga um Programm.

Premier League

Tottenham - Everton 1:0
1:0 Palhinha (43')

West Ham - Leeds 3:0
1:0 Taty (67'), 2:0 Bowen (79'), 3:0 Wilson (90+4')

Manchester City - Aston Villa 1:2
1:0 Semenyo (23'), 1:1 Watkins (47'), 1:2 Watkins (61')

Liverpool - Brentford 1:1
1:0 Jones (58'), 1:1 Schade (64')

Palace - Arsenal 1:2
0:1 Jesus (42'), 0:2 Madueke (48'), 1:2 Mateta (89')

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Premier League

Serie A

Neapel - Udinese (18:15 Auer)

Cremonese - Como (20:45 Auer)

Lecce - Genua (20:45 Auer)

AC Mailand - Cagliari (20:45 Auer)

FC Turin - Juventus (20:45 Auer)

Hellas - AS Roum (20:45 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Serie A

La Liga

Villarreal - Atlético Madrid (21:00 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der La Liga

Am meeschte gelies
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Schëss beim Wäissen Haus
Passant getraff, Täter vu Secret Service erschoss
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern séchert sech DFB-Pokal, Hull City wënnt 230-Milliounen-Euro-Match
23
Op der B7 Richtung Fridhaff
Motocyclist bei Chute schwéier blesséiert
Zwee Männer festgeholl
Mann bei Sträit am Garer Quartier schwéier blesséiert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Roberto Martinez presentéiert WM-Kader
Portugal fiert eng 6. Kéier mam Cristiano Ronaldo op d'WM
0
(FILES) England's midfielder #11 Phil Foden and England's midfielder #24 Cole Palmer celebrate at the end of the UEFA Euro 2024 semi-final football match between the Netherlands and England at the BVB Stadion in Dortmund on July 10, 2024.
WM-Kader vun England
Thomas Tuchel léisst eng Rei Staren doheem
0
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern séchert sech DFB-Pokal, Hull City wënnt 230-Milliounen-Euro-Match
23
Champions-League-Finall vun den Dammen
Barcelona léisst Lyon keng Chance
0
Sensatioun an der BGL Ligue perfekt
Opsteiger Biissen feiert de Championstitel
Video
Fotoen
44
Futtball-Championnat: Éierepromotioun
Rëmeleng an Ettelbréck steigen op
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.