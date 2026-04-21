An der Nuecht op en Dënschdeg gouf e Mann gemellt, deen an der Rue Laurent Ménager géif probéieren en Auto opzebriechen. Eng Policepatrull war séier op der Plaz an huet festgestallt, dass bei dräi Gefierer d’Bäifuererfënster ageschloe gi war. De presuméierten Täter konnt kuerz drop gepëtzt ginn.
An der Rue de Mondorf zu Ierpeldeng war dann och en Déif aktiv. Dëse gouf gestéiert, wéi e sech Zougang zu engem Auto verschaaft hat, an du vum Partner vun der Autobesëtzerin erwëscht gouf. Beim Verdächtege goufe geklaute Saache séchergestallt.
E Méindeg am Nomëtteg gouf eng Persoun an der Wäistrooss zu Wëntreng iwwerfall. Wéi d’Police schreift, krut éischten Informatiounen no d’Affer eng Kette vum Hals gerappt, dat vun enger Täterin. D’Affer gouf liicht verwonnt a koum fir eng Kontroll an d’Spidol. D’Täterin konnt sech duerch d’Baschte maachen.