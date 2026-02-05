D’Arméi gëtt reforméiert. E ganze Mesurëpak gëtt et dofir. D’Arméi soll méi attraktiv ginn, den Zaldot soll besser bezuelt ginn an et brauch een allgemeng och méi Zaldoten.
D’Arméi soll opgoe fir EU-Bierger, déi net hei am Land wunnen. Et brauch een allerdéngs den Niveau A2 am Lëtzebuergeschen an et muss een op d’mannst Franséisch oder Däitsch schwätzen.
E Mëttwoch ass an der zoustänneger Chamberkommissioun iwwer d’Hausse vun de Paien a Primmen diskutéiert ginn.
D’Salairë fir d’Zaldote sollen ëm op d’mannst 530 Euro an d’Luucht goen. Aktuell verdéngt en Zaldot am Ufank nämlech just 2.166 Euro. Den net-qualifizéierte Mindestloun läit awer bei iwwer 2.700 Euro.
An der Chamberkommissioun ass och gefrot ginn, ob et net opportun wär d’Zaldoten ze “fonctionariséieren”. D’Vertrieder vun der Defense hunn erkläert, datt dat keng Arméi géif maachen, well esou Asazbereetschaft géif verluer goen.