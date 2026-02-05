RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op d'mannst 530€ méiDen Zaldot soll besser bezuelt ginn an et brauch een allgemeng och méi Zaldoten

Carine Lemmer
D'Arméi soll och opgoe fir EU-Bierger, déi net hei am Land wunnen.
Update: 05.02.2026 09:21
© Armée Luxembourgeoise

D’Arméi gëtt reforméiert. E ganze Mesurëpak gëtt et dofir. D’Arméi soll méi attraktiv ginn, den Zaldot soll besser bezuelt ginn an et brauch een allgemeng och méi Zaldoten.
D’Arméi soll opgoe fir EU-Bierger, déi net hei am Land wunnen. Et brauch een allerdéngs den Niveau A2 am Lëtzebuergeschen an et muss een op d’mannst Franséisch oder Däitsch schwätzen.

E Mëttwoch ass an der zoustänneger Chamberkommissioun iwwer d’Hausse vun de Paien a Primmen diskutéiert ginn.

D’Salairë fir d’Zaldote sollen ëm op d’mannst 530 Euro an d’Luucht goen. Aktuell verdéngt en Zaldot am Ufank nämlech just 2.166 Euro. Den net-qualifizéierte Mindestloun läit awer bei iwwer 2.700 Euro.

An der Chamberkommissioun ass och gefrot ginn, ob et net opportun wär d’Zaldoten ze “fonctionariséieren”. D’Vertrieder vun der Defense hunn erkläert, datt dat keng Arméi géif maachen, well esou Asazbereetschaft géif verluer goen.

Am meeschte gelies
Schaffner zwee Deeg no Ugrëff gestuerwen
Presuméierten Täter vun Dot an Zuch a Rheinland-Pfalz ass e Lëtzebuerger Resident
Video
Vill Aarbecht fir de CGDIS
16 Blesséierter no deels spigelglate Stroossen am Grand-Duché
14 Accidenter bannent dräi Stonne wéinst glate Stroossen
Meteolux denkt iwwer eng Erweiderung vum Warnsystem no
33
Serie: Mir am Sozialen
Vanessa Pedrosa: "Mir ginn all Dag mam Doud konfrontéiert"
Video
Fotoen
5
En Thema, dat polariséiert
Et goufe 14 Petitioune géint d'geplangten Unisex-Toiletten am LTC agereecht
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Onsécher Klassesäll
Eltere schloen Alarm wéinst physescher Gewalt an enger Grondschoul an der Stad Lëtzebuerg
Aarbechtsminister Marc Spautz
Mat IGSS gi Referenzwäerter fir de Mindestloun gekuckt
4
CGDIS
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter um Mëttwoch am fréien Owend
"Et ass näischt méi do. Et ass alles verbrannt"
Dem Gerant no hätt ee vun de Gäscht d'Feier am MiaZia zu Bieles geluecht
Video
Fotoen
Ënnerschrëfte sammelen
16 nei Petitioune si vun elo un online
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Mord vu Mont-Saint-Martin an Temmels: Haut fält um Dikrecher Geriicht d'Urteel
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.