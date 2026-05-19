Noutdokter a Rettungshelikopter am AsazFoussgänger zu Huldang ugestouss a blesséiert

De CGDIS mellt zwee Accidenter vun e Méindeg den Owend mat am Ganzen zwee Blesséierten.
Update: 19.05.2026 06:37
© Luxembourg Air Rescue

Bei engem Accident géint 17:55 Auer zu Huldang op der Schmëtt gouf ee Foussgänger vun engem Auto ugestouss. Dee Blesséierte gouf vum Samu-Noutdokter an dem Rettungshelikopter versuergt. Donieft waren d'Ambulancieren an d'Pompjeeë vun Ëlwen am Asaz.

Um CR329 tëscht Näertrech a Grëmmelescht koum et dann nach géint 20:11 Auer zu engem Accident, bei deem en Auto e Bam ze pake krut. Dat no engem Manöver, bei deem de Chauffer eppes evitéiere wollt, wéi de CGDIS preziséiert. Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vu Wolz versuergt.

