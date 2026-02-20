RTL TodayRTL Today
Den Ieweschte Geriichtshaff kippt dem Trump seng weltwäit Stroftaxen

Dem Donald Trump seng ëmfaassend weltwäit Tariffer si vum "Supreme Court" opgehuewe ginn.
Update: 20.02.2026 16:26
Den Donald Trump
Den Donald Trump
© MANDEL NGAN/AFP

D’lescht Joer hat den US-President Steieren op Wueren agefouert, déi an d’USA importéiert ginn, mat der Begrënnung, datt dat d’amerikanesch Produktioun stäerke géif.

Amplaz d’Zoustëmmung vum Kongress ze sichen, huet seng Administratioun sech op den International Emergency Economic Powers Act vun 1977 beruff. Mat dësem Gesetz konnt den Trump direkt Mesurë veruerdnen an de Kongress ëmgoen.

Am August 2025 huet en US-Appellsgeriicht decidéiert, datt déi meescht vun dësen Stroftaxen illegal wieren, si awer provisoresch a Kraaft gelooss. De Fall war beim Ieweschte Geriichtshaff gelant, nodeems d’Wäisst Haus dat gefrot hat.

D’Bourssen an den USA hunn direkt positiv op d’Nouvelle reagéiert. Nach mi fréi um Freideg hat d’europäesch Stolfederatoun Eurofer beklot, datt wéinst den US-Stroftaxen zanter leschtem Juli 30% manner europäesche Stol an d’USA exportéiert gouf.

