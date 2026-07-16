De 14. Juli 2006, freides owes no 17 Auer, war e Passagéierzuch just aus der Stater Gare eraus gefuer, mam Zil Athus. U Bord ronn 400 Passagéier.
Ma schonn no e puer honnert Meter huet de Maschinist eng Noutbremsung gemaach, well et an engem vun de Waggonen eng staark Dampentwécklung gouf.
De Plan nombreuses victimes gouf declenchéiert an déi Blesséiert goufe vun de Rettungsekippen an déi dräi Spideeler bruecht, op de Kierchbierg, an den CHL an op Esch. Direkt waren aacht Ambulanze vun der Protection Civile an och aacht vun de Beruffspompjeeën op der Plaz. Am Journal vun Tëlee Lëtzebuerg goung deemools vun 20 Blesséierter riets. Dorënner och 14 Schwéierblesséierter. Dampvergëftungen a Verbrennungen hu si erlidden.
Vun iwwerall ronderëm koume Leit erbäigelaf fir ze hëllefen, d'Leit aus dem Waggon ze zéien. Séier war kloer, datt et keen Accident war, mä datt d‘Feier am Zuch express geluecht gi war. Also absichtlech Brandstëftung. Duerch de séieren Asaz vun e puer Passagéier a vun den CFL Mataarbechter hätt kéinte Schlëmmeres verhënnert ginn.
En deemools 40 Joer ale chineesesche Staatsbierger hat absichtlech Feier geluecht. Hien huet méi spéit de Prozess gemaach kritt an ass zu enger Prisongsstrof verurteelt ginn.