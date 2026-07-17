Invité vun der Redaktioun (17. Juli)Patrick Houtsch, Direkter vum Centre des technologies de l'information de l'État

D'kënschtlech Intelligenz mécht hire Wee am professionellen a privaten Alldag. Och beim Staat. Ewéi gëtt KI aktuell do agesat? Wéi gëtt se geréiert? Op wat muss ee sech nach astellen? Dat hu mir den Direkter vum Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) de Patrick Houtsch gefrot.
Mat him hu mer och iwwert administrativ Vereinfachung an Dateschutz geschwat.
Um Freideg de Moie war d'KI Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.