40. Joer MSF LëtzebuergImmersiv Ausstellung weist Erausfuerderunge vun Aarbecht a Krisegebidder

Lisa Weisgerber
Médecins sans Frontières Lëtzebuerg gëtt et zanter 40 Joer. Ufanks goufen hei nach Operatioune fir am Ausland geplangt. Zanter 2010 gëtt sech drop konzentréiert, déi medezinesch Fuerschung direkt an den Asaz-Gebidder ze verbesseren.
Update: 18.03.2026 19:30

D’Geschicht vun “MSF Lëtzebuerg” ass aktuell an enger Ausstellung an der Abtei Neimënster ze gesinn. Eng immersiv Ausstellung, fir de Leit ze weisen, mat wat Benevollen a Krisegebidder konfrontéiert sinn. Et geet net nëmmen drëms, sech an d’Haut vum Gesondheetspersonal ze versetzen, erkläert de Generaldirekter vun MSF Lëtzebuerg, de Paul Yon.

“Non seulement les activités médicales, mais aussi les activités de logistique et d’approvisionnement qui ne sont pas toujours évidentes, afin d’acheminer les médicaments, les vaccins dans les endroits où nous travaillons.”

Vun 1986 bis 2010 hat MSF Lëtzebuerg och aktiv Projeten am Ausland. Zanterdeem ass d’ONG hei am Land an der Recherche operationelle aktiv. Zesumme mat anere Länner gouf et zum Beispill een Duerchbroch an der Fuerschung bei ënnerernäerte Kanner. Hei ass et drëms gaangen, ze kucken, wéi ënnerernäert kleng Kanner hydratéiert kënne ginn.

“Mir hunn elo eeben déi Etüd do chaponnéiert a véier Länner an déi schlussendlech beweist, dass staark ënnerernäerte Kanner däerfen intraveneuse rehydratéiert ginn an dass dat wuel méi effikass ass wéi dat, wat mer elo joerzéngtelaang gemaach hunn”, esou den Dr. Vic Arend vun Dokteren ouni Grenze vu Lëtzebuerg.

D’Ënnerernärung bei de Kanner ass och een Theema op der Ausstellung. Hei kréien d’Leit gewisen, wéi d’Ënnerernärung bei Kanner tëschent dräi a fënnef Joer um Aarm gemooss gëtt a wat da gemaach gëtt. Dat gëtt mat Hëllef vun engem Bandmeter gemaach.

“Wenn es im grünen Bereich ist, gibt es keine Anzeichen von Magelernärung. (...) Im roten Bereich, das ist dann akut Magel ernährt. (Im organgen Bereich) An dieser Übergangsphase werden die Kinder nach Hause geschickt mit ein bisschen Zusatznahrung. Und hier (roter bereich), jee nachdem, wären auch vor allem wenn andere Krankheiten vorliegen, zum Beispiel Durchfall, würde das Kind stationär aufgenommen werden”, erkläert eis ee Benevole vun MSF Lëtzebuerg.

D’Ausstellung an der Abtei Neimënster ass nach bis den 29. Mäerz ze gesinn, an d’Entrée ass gratis. Wärend dem ganze Joer ginn awer nach aner Evenementer organiséiert fir de 40. Gebuertsdag ze féieren.

Am meeschte gelies
Stater Kulturzeen am Trauer
Albert Mousel am Alter vun 62 Joer gestuerwen
Video
5
E Papp kämpft ëm seng Kanner (Deel 2)
Sich no Kanner a Mexiko geet weider: E grenziwwerschreidende Rechtssträit eskaléiert
Personaliséiert Autosplacken zu Lëtzebuerg
Ëmmer méi Leit wëllen hir eege Kombinatioun
Video
Fotoen
20
Lunghi-Affär am Appell
Parquet général freet Confirmatioun vum Urteel
Video
Rëmeleng
Verdächtege flücht viru Kontroll a ka virun der Grenz gestoppt ginn
Weider News
Geféierlech Asätz um Läschfliger
Neie Fluchsimulator zu Lëtzebuerg soll Piloten op den Eeschtfall virbereeden
Video
Audio
Fotoen
Ëmweltaktiviste protestéiere virun der EU-Kommissioun géint den Asaz vu PFAS.
Debatt iwwer Chemikalien an der Chamber
"Wou si PFAS wirklech nach néideg?"
Audio
1
Samu op der Plaz
Zu Uewerkuer krut en Auto e Moto ze paken
Ongewéinlechen Asaz
Duschen a Schwämm zu Uewerkuer wéinst Policeasaz blockéiert
Vermësstemeldung
Dat 15 Joer aalt Léa Sand gëtt vermësst
Zeienopruff
Mann huet mat geklauter Kreditkaart Suen opgehuewen
Back to Top
