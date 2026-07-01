OGBL an LCGB nennen d'Fermeture inakzeptabel. Nieft dem mënschleche Leed fir d'Salariéen an hir Famillje wier et eng extrem pré-occupant Situatioun fir déi ganz Industrie am Land. Zanter 2007, mat der Fermeture vun TDK zu Käerjéng, wier et déi gréissten Industrie-Firma, déi hei am Land zoumécht. D'Salariéeë wieren elo Affer vun enger strateegescher Decisioun vun enger Multinationale, déi ëmmerhin e Joresëmsaz vun enger Dose Milliarden Euro realiséiert. Eng strikt Fermeture, ouni dass iwwer Alternativen nogeduecht géif, déi d'Aarbechtsplaze kéinten erhalen, wier de Syndikater no net ze toleréieren. Et huet een dowéinst schonns eng Drénglechkeetsreunioun bei de Ministeren Delles a Spautz gefrot.