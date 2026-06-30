Dat 13 Joer aalt Maria-Estrela Gabriela Scolastica Martinho Zanier gouf deemno déi lescht Kéier den 30. Juni no 16:15 Auer gesinn.
D'Meedchen ass 1,65 Meter grouss, vu schlanker Statur, huet brong Hoer mat blonde Fliichten (däitsch Strähnen, ndlr) a brong Aen.
Wéi hatt fir d'lescht gesi gouf, hat hatt eng gro Joggingsbox un, e schwaarzen Tshirt an en Nuespiercing.
Wie weess, wou d'Meedche kéint sinn, soll sech bei der Police op der Nummer 244 40 1000 oder per Mail u police.capitale@police.etat.lu mellen.