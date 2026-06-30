RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vermësstemeldung13 Joer aalt Maria-Estrela Martinho Zanier fir d'lescht en Dënschdeg gesinn

RTL Lëtzebuerg
D'Police huet eng Vermësstemeldung fir d'Maria-Estrela Gabriela Scolastica Martinho Zanier erausginn. D'Meedche gouf fir d'lescht en Dënschdeg géint 16:15 Auer gesinn.
Update: 30.06.2026 20:44
© Police Lëtzebuerg / RTL

Dat 13 Joer aalt Maria-Estrela Gabriela Scolastica Martinho Zanier gouf deemno déi lescht Kéier den 30. Juni no 16:15 Auer gesinn.

D'Meedchen ass 1,65 Meter grouss, vu schlanker Statur, huet brong Hoer mat blonde Fliichten (däitsch Strähnen, ndlr) a brong Aen.

Wéi hatt fir d'lescht gesi gouf, hat hatt eng gro Joggingsbox un, e schwaarzen Tshirt an en Nuespiercing.

Wie weess, wou d'Meedche kéint sinn, soll sech bei der Police op der Nummer 244 40 1000 oder per Mail u police.capitale@police.etat.lu mellen.

Am meeschte gelies
Dräi Leit blesséiert
Ënnert den Affer vun der Attack zu Monaco soll en ukraineschen Oligarch sinn
Video
Gemeng Käerjeng deelt mat
Gemengeconseiller Josy Hames ass am Alter vun 73 Joer gestuerwen
2
6 Blesséierter
Vill Accidenter um Méindeg den Owend, Rettungshelikopter huet zu Aasselbuer mussen an den Asaz
Depensë vu knapp 26 Milliounen
Zejoert gouf den initiale Budget vum Haff ëm 600.000 Euro iwwerschratt
62
Nom Out vun Däitschland an Holland
Marc Oberweis: "Si waren ouni Iddi, si hate kee Fond de Jeu"
Audio
34
Weider News
Barometer vun der Handelskummer
D’Vertrauen ass ënner Drock a Reforme loossen op sech waarden
Video
Fotoen
1
Äerdbiewen am Venezuela
Elo siwe Lëtzebuerger Spezialisten op der Plaz am Asaz
Video
Fotoen
Martine Deprez iwwer strukturell Erausfuerderungen
Canicule an de Spideeler: "Mir waren nach net wierklech preparéiert"
Video
Audio
6
Police judiciaire enquêtéiert zu Märel
"Police sot, ech bräicht keng Angscht ze hunn"
Video
Gewalt, Déifstall a Beleidegung
37 Joer ale Mann aus Estland un däitsch Bundespolizei ausgeliwwert
Hëllef fir Venezuela
Dës ASBLe sammele Spende fir d'Affer vum Äerdbiewen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.